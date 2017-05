Tecnologia mostra como é feita a circulação de pessoas no Algarve

Connect on Linked in

A Comunidade Intermunicipal do Algarve – AMAL encontra-se a desenvolver uma nova ferramenta (“Vamus”) que vem melhorar a mobilidade de pessoas e prestar um melhor serviço aos cidadãos.

Esta aplicação foi apresentada ao público no segundo dia do “Next.mov – Smart Region Summit”, que levou mais de cinco mil pessoas ao Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão, no passado fim de semana.

Esta nova aplicação vai permitir a residentes ou turistas que definam uma rota para qualquer destino na região, disponibilizando informação sobre a rede de transportes públicos existente e que permite realizar a viagem pretendida.

Por outro lado, a aplicação “Vamus” vai analisar as tendências de tráfego dos seus utilizadores, definir como é feita a circulação de pessoas na região e avaliar a criação de novas rotas que possam vir a integrar a rede. Para além disso, a “Vamus” vai possibilitar a cada utilizador acesso a uma zona privada para que fique a conhecer a sua pegada ecológica.

“Esta região quer mesmo fazer parte do futuro, e do melhor, um futuro inovador e sofisticado”, declarou João Vasconcelos, secretário de Estado da Indústria. “Estamos perante uma nova revolução, que se reflete numa nova dimensão das cidades”, prosseguiu, garantindo que a visão de uma cidade inteligente assenta num conceito de parceria, com vista a criar novas soluções para as cidades.

“A mudança passa por conhecer as exigências e especificidades de cada concelho, testar novas tecnologias em contexto real e criar alternativas na área da mobilidade, que permitam tornar o Algarve uma região mais acessível e um melhor lugar para viver”, frisa a AMAL.

NC|JA