Teatro: Revista “Que Grande Caldeirada” chega a Vila Real de Santo António

Depois do êxito nacional “Ol(h)á Florbela!” , Florbela Queiroz volta aos palcos com a revista “Que Grande Caldeirada” que subirá ao palco do Centro Cultural António Aleixo, em Vila Real de Santo António, no próximo dia 29 de março (às 21h30), véspera de feriado.

Este espetáculo recupera os grandes êxitos do teatro de revista em junção com novos números. “Que Grande Caldeirada” alia, assim, números intemporais com a crítica atual e acutilante da revista à portuguesa servida com um elenco de jovens valores comandados por Florbela Queiroz.

“É no palco que os artistas devem estar”, tem referido muitas vezes Florbela Queiroz. Com energia e entrega, nesta nova revista recriará números de grande êxito da sua carreira como a “Neta de Florbela” ou a “Senhora das Pulseiras”.

E é nos palcos que se manterá ao lado de um elenco que conta com a experiente Isabel Damatta, que irá interpretar uma divertida e nova rábula intitulada “Pesadelo na Cozinha”. Mas também com Sara Inês, que se confirma como grande atriz de revista no quadro “As Escolhas de Matilde”, a escultural Raquel Caneca, que se desdobra nas funções de atriz e de cantora, a grande revelação Gonçalo Brandão, que se afirma na rábula “Lição de Culinária”, e Ricardo Miguel, que se junta à companhia com destaque para o número sério “O País do Joaquim”.

Os bilhetes podem ser comprados no Centro Cultural António Aleixo ou através da plataforma eletrónica BOL. Este espetáculo tem o apoio do Município de Vila Real de Santo António.