Teatro musical para crianças em Lagos

Connect on Linked in

O auditório do Centro Cultural de Lagos vai ser palco, nos dias 10 e 11 de maio, do espetáculo “Milho por Peixe”, destinado à comunidade escolar. No dia 12 de maio, a mesma peça estará em cena no Teatro Experimental de Lagos, para famílias.

Trata-se de um musical para a infância de Arantxa Joseph, André Duarte e Giacomo Scalisi, acolhido pelo Teatro Experimental de Lagos, que conta a história de uma menina (Fatú) que vivia numa aldeia onde se plantava e comia milho. Só milho!

“Levada pelo sonho de um dia poder comer peixe, conhece Kudjo que vive numa aldeia de pescadores à beira-mar. Ele mostra-lhe um segredo que o seu avô e o avô do seu avô foram passando de geração em geração. Kudjo pescava o peixe com uma canção e quando chegava com o barco ao sítio da enseada, cantava com muita intenção e assim fazia a magia acontecer”, lê-se na sinopse.

Ainda segundo os promotores do espetáculo, “Milho por Peixe” é “um musical que vai do rap ao reggae, mexendo com ritmos portugueses, entoando canções tradicionais togolesas”, promovendo assim a universalidade das culturas.

JA