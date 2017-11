Tavira: Uxía e João Gentil no Serões de Outono

Connect on Linked in

No próximo sábado, dia 11 de novembro, pelas 22h00, a Casa do Povo de Santo Estêvão (CPSE), em Tavira, acolhe, no âmbito do Outonalidades e do ciclo Serões de Outono, o concerto de Uxía e João Gentil.

Uxía é considerada a dama da música galega e uma das maiores promotoras da sua poesia. João Gentil, por sua vez, assume-se como um músico e acordeonista de índole sentimental. Juntos recriaram um reportório para acordeão e voz, a ser desfrutado em ambiente intimista.

Este ciclo de música termina, no dia 2 de dezembro, com Enmmy Curl.

Serões de Outono trata-se de uma organização da CPSE, a qual conta com o apoio do município de Tavira e da freguesia de Luz de Tavira e Santo Estêvão. O objetivo consiste em garantir uma programação de qualidade, no barrocal do concelho, no período de época baixa (outubro a dezembro).

