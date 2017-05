Tavira: Região promove o seu turismo de natureza na Algarve Nature Week

Connect on Linked in

A Algarve Nature Week, que este ano decorre nas Quatro Águas (Tavira), começa esta sexta-feira com o objetivo de atrair os turistas e residentes que gostam de passar o tempo ao ar livre, entre animais, plantas e paisagens protegidas.

A mostra de natureza que integra o evento estará nas Quatro Águas até domingo com mais de 80 atividades e quase 60 expositores. A entrada é livre.

Os três primeiros dias da Algarve Nature Week estão assim reservados para a mostra que funcionará como montra da oferta de natureza da região algarvia. Caminhadas, observação de aves e de cetáceos, passeios de bicicleta, de barco e a cavalo, surf, stand up paddle e mergulho são algumas das atividades que os visitantes poderão experimentar gratuitamente no dia 05 ou a preços especiais nos dois dias seguintes, 06 e 07.

Para delas usufruir, basta aparecer nas Quatro Águas, passar os olhos pelas sugestões de cada empresa de animação turística e agendá-las. Este ano estão representadas 26, mais 20 expositores institucionais e 15 produtores regionais.

Mas o programa da mostra não se esgota aqui. Entre sexta e domingo, os mais irrequietos encontrarão no “Espaço Ativo” sete pretextos para gastarem a energia. Patinagem artística, zumba, capoeira, ‘crosstraining’, ‘High Intensity Interval Training’, ginástica acrobática e um jogo num chão gigante são a forma de pôr o público em movimento, num espaço dinamizado pela Câmara Municipal de Tavira em conjunto com as associações desportivas locais.

Depois do exercício, nada melhor que abrandar o ritmo e repor o batimento cardíaco num ‘workshop’ para construir aves e gaiolas algarvias ou máquinas fotográficas artesanais. Ambos decorrem no “Espaço Natureza” do recinto, onde estão previstas outras ações para miúdos e graúdos, das 11h00 às 18h00, nos três dias da mostra.

E enquanto se saltita entre um sítio e outro, ou enquanto se aguarda a vez para alguma atividade de natureza, é possível esbarrar com um camaleão a três dimensões, um rebanho de cabras de raça algarvia (em fibra de vidro) ou um barco forrado a croché. Estas e outras seis instalações artísticas serão um regalo para a vista durante o fim de semana mais natural do Algarve.

Como se tudo isto não bastasse, existem ainda mais motivos para passar pelas Quatro Águas a partir de sexta-feira. É que nesta edição surgem três eventos associados à mostra: a “3.ª Prova do Campeonato de Vela do Algarve”, prova organizada pelo Clube Náutico de Tavira e que conta com 100 embarcações de diversas classes de vela, a “Semana da Ria Formosa”, que organiza uma exposição, uma ação de voluntariado ambiental e uma caminhada durante a mostra, e o “II Duatlo Cross Cidade de Tavira”, promovido pelo Clube de Vela de Tavira.

Pegada verde

Claro que uma iniciativa como a mostra da Algarve Nature Week, destinada a promover a natureza algarvia, só pode ser amiga do ambiente e ter uma pegada verde. Por isso mesmo, ela volta a aderir ao programa ECOevento da Algar, com o objetivo de minimizar o impacto ambiental do evento e de garantir que os resíduos produzidos nos três dias são enviados para reciclagem.

No pacote das novidades deste ano, de salientar ainda que será a Rádio Gilão, de Tavira, a dar voz ao recinto e a animar os visitantes das 10h00 às 19h00 na sexta-feira, das 10h00 às 20h00 no sábado e das 10h00 às 19h00 no domingo (horário de funcionamento da mostra).

Descontos no comboio turístico

E quem já estiver em Tavira poderá aproveitar a boleia do comboio turístico, usufruindo de um desconto de 50 por cento no bilhete de ida e volta (Tavira – Quatro Águas – Tavira), com a apresentação de um ‘voucher’ criado para o efeito e que está disponível para ‘download’ no sítio oficial do evento.

A mostra de natureza é o momento alto da Algarve Nature Week, um evento organizado pela Região de Turismo do Algarve com o objetivo de promover o produto turismo de natureza e de divulgar as atividades ao ar livre que o destino algarvio oferece todo o ano. A terceira edição da Algarve Nature Week decorre entre 05 e 14 de maio, com ofertas especiais em atividades no exterior e unidades de alojamento do Algarve, as quais podem ser consultadas em www.algarvenatureweek.pt.