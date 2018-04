Tavira recebe encontro nacional de andebol adaptado

Connect on Linked in

O Pavilhão Municipal de Tavira acolhe, a partir de sexta-feira e até domingo, a primeira edição do Encontro Nacional de Andebol Adaptado, destinado a deficientes intelectuais.

A iniciativa é organizada pelo Clube Vela Tavira, pela Fundação Irene Rolo e pela ANDDI-Portugal, com os apoios do projeto “Andebol 4All” da Federação de Andebol de Portugal, da Associação de Andebol do Algarve, do IPDJ e do Programa Nacional de Desporto Para Todos.

Além da vertente competitiva (estarão em ação os dois níveis de competição do andebol de 5), haverá ainda uma vertente social relevante, já que estão previstas outras iniciativas paralelas.

Participam as equipas algarvias envolvidas no projeto do andebol para desenvolvimento intelectual (Clube Vela Tavira/Fundação Irene Rolo, Casa do Povo de Messines e ACASO de Olhão), bem como outras de vários pontos do país: Cautchú APDD/APCO (Odemira), Clube Gaia, CEERIA/CISTER (Alcobaça), CN Setubalense/UDI (Setúbal), CERCI Lamas/CDC Sp. Oleiros e CERCI Portalegre.