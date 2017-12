Tavira promove visita orientada ao surrealismo português

Connect on Linked in

O museu municipal de Tavira promove, no próximo sábado, dia 16 de dezembro, pelas 10h30, uma visita orientada à exposição “O Surrealismo em Portugal. A Coleção da Fundação Cupertino de Miranda”, que está patente, até 31 de dezembro, no Palácio da Galeria. A visita será guiada por Daniel Santana, historiador de arte e técnico da Câmara Municipal de Tavira.

A exposição resulta de uma colaboração com a Fundação Cupertino de Miranda e apresenta uma seleção de obras que testemunha a relevância e as múltiplas faces do movimento surrealista em Portugal, acontecimento artístico que surge no horizonte cultural português a partir da década de 30 do século XX.

O movimento artístico, que perfaz 100 anos, foi influenciado pelas teorias da psicanálise de Freud, que destacou a importância do subconsciente e dos sonhos nos comportamentos individuais e também na criação artística.

Nascida em 1963, com sede em Vila Nova de Famalicão, a Fundação Cupertino de Miranda possui uma importante e vasta coleção de arte contemporânea, com especial ênfase para autores ligados ao surrealismo português, tais como Alexandre O’Neill, António Dacosta, Mário Cesariny, entre muitos outros. Uma amostra deste importante acervo pode ser fruída, atualmente, no Palácio da Galeria de Tavira.

JA