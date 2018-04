Tavira: Palestra explica a história do Mosteiro das Bernardas

Connect on Linked in

No âmbito do programa “Passeios na História de Tavira” e das celebrações do Dia Internacional dos Monumentos e Sítios e do Ano Europeu do Património Cultural 2018, decorre este sábado, pelas 10h30, na Ermida de São Sebastião, a palestra “O Mosteiro das Bernardas de Tavira: História e Património”, por Andreia Lopes Fidalgo (historiadora, Faculdade de Ciências Humanas e Sociais da Universidade do Algarve).

O Mosteiro das Bernardas foi fundado, em 1509, pelo rei D. Manuel I em ação de graças pelo levantamento do cerco de Arzila, no qual o auxílio prestado pelos tavirenses havia sido fundamental. Trata-se de um modelo arquitetónico digno de atenção a vários níveis, designadamente, pela história que envolve a sua edificação e existência, pela arquitetura quinhentista que o carateriza, pelo portal manuelino (um dos mais antigos exemplares de arte manuelina no Algarve) e por ter sido, também, a maior casa religiosa feminina da região e a única da Ordem de Cister.