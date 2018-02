Tavira homenageia 300 desportistas, treinadores e dirigentes

Connect on Linked in

Mais de 600 pessoas assistiram, no Pavilhão Municipal Dr. Eduardo Mansinho, à Gala do Desporto Tavira, onde foram premiados 300 atletas, treinadores e dirigentes do desporto escolar e federado, de 18 clubes do concelho, em 25 modalidades distintas, incluindo cinco de desporto adaptado.

Para a atribuição de prémios, à exceção do Mérito Desportivo, a autarquia reuniu um júri constituído por dois membros da Câmara Municipal de Tavira, um do Instituto Português do Desporto e da Juventude (IPDJ), um da Direção Geral dos Estabelecimentos Escolares da Região do Algarve, um do Agrupamento Vertical D. Manuel I, um do Agrupamento de Escolas Dr. Jorge Augusto Correia e três membros da comunicação social.

A cerimónia decorreu na última sexta-feira e os vencedores da noite foram:

Desporto Federado

Atleta Revelação Feminino: Filipa André (ténis), Clube de Ténis de Tavira.

Atleta Revelação Masculino: Afonso Silva (ciclismo), Clube Ciclismo de Tavira.

Atleta de Desporto Adaptado: Paulo Viegas (tiro com arco), Clube de Vela de Tavira.

Atleta Feminino: Beatriz Viegas (natação), Tavira Natação Clube.

Atleta Masculino: Pedro Andrade (vela), Clube Náutico de Tavira.

Equipa Feminina: Equipa absolutos femininos (natação), Tavira Natação Clube.

Equipa Masculina: Equipa sénior masculina (futsal), Sonâmbulos FLA.

Treinador: João Romeira (ténis), Clube Ténis de Tavira.

Dirigente: Marcelino Teixeira (ciclismo), Clube Ciclismo de Tavira.

Clube: ARTE – Associação Recognitiva Talentalidade Excecionada.

Alto Prestígio – Personalidade Desportiva: Paulo Paraíso.

Alto Prestígio – Entidade: IPDJ/Direção Regional do Algarve.

Desporto Escolar

Atleta Feminina: Bruna Carvalho (vela), Agrupamento de Escolas de Vila Real de Santo António.

Atleta Masculino: Gonçalo Rodrigues (atletismo), Agrupamento de Escolas D. Manuel I.

Equipa: Equipa de corta-mato de infantis femininos (atletismo), Agrupamento de Escolas D. Manuel I.