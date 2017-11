Tavira acolhe Convenção Nacional do Património Histórico-Cultural

Connect on Linked in

Nos próximos dias 17 e 18 de novembro, realiza-se no Clube de Tavira a III Convenção Nacional do Património Histórico-Cultural, subordinada ao tema turismo cultural e enoturismo.

A sessão de abertura está agendada para dia 17, pelas 14h30, seguindo-se a cerimónia de entrega da medalha de ouro da Associação Portuguesa dos Municípios com Centro Histórico (APMCH) a Martinho da Silva, e do Prémio Nacional de Arquitetura em Centros Históricos a João Campos.

A anteceder este momento realiza-se, no dia 17, no período da manhã, reuniões dos corpos sociais da APMCH, abertas a todos os associados, onde estará em discussão, entre outros assuntos, o plano de atividades para 2018.

O encontro integra, ainda, duas mesas redondas compostas por especialistas nas áreas do turismo cultural, do enoturismo e da dieta mediterrânica. A sessão encerra com a palestra “Os Mazaganistas”, a qual versa a presença portuguesa no norte de África.

A ação contempla, também, no dia 18, entre as 10h30 e as 12h30, uma visita guiada ao centro histórico da cidade e ao museu municipal.

A Convenção Nacional do Património Histórico-Cultural trata-se de uma organização do município de Tavira e da APMCH, a qual conta com o apoio da Associação de Municípios Portugueses do Vinho.

JA