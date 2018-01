Taça: Farense joga acesso às meias-finais nas Caldas

Connect on Linked in

O Farense joga esta quarta-feira (15h00) no terreno do Caldas o jogo correspondente aos quartos-de-final da Taça da Portugal, em futebol. Esta eliminatória colocará frente a frente duas equipas do Campeonato de Portugal.

Caso consiga ultrapassar o seu adversário, o Farense, único sobrevivente entre as equipas algarvias, já sabe que disputará as meias-finais, também fora, no terreno do vencedor do jogo que irá opor Rio Ave e Desportivo das Aves (joga-se na quarta-feira, às 19h00).

A outra meia-final enfrentará os vencedores dos jogos Cova da Piedade-Sporting (esta quarta-feira, 20h30) e Moreirense-FC Porto (esta quinta-feira, 20h30).

Recorde-se que o Farense deixou pelo caminho o Praiense (0-1) nos oitavos-de-final. Antes, já tinha eliminado o Leixões (2-1), o Estoril (1-0) e o Amora (2-3).