Taça do Mundo reúne as melhores ginastas em Portimão

A ginástica rítmica traz de volta a Portimão as melhores atletas do mundo da modalidade. Sexta-feira, dia 11 de maio, arranca a Taça do Mundo de Ginástica Rítmica – Jogos Santa Casa, numa organização da Federação de Ginástica de Portugal, da Câmara Municipal de Portimão e da Associação Turismo de Portimão.

A etapa portuguesa do circuito mundial da disciplina traz à região algarvia a elite mundial da ginástica rítmica.

Na edição de 2018, a organização conta com cerca de duas centenas de participantes, em representação de 22 países (mais uma dezena que em 2017, o ano do regresso da etapa portuguesa da Taça do Mundo de Ginástica Rítmica a Portimão, depois de um interregno de vários anos). “Estarão em competição 37 ginastas individuais e 10 conjuntos, num total de cerca de 100 ginastas (contra 42 no ano passado)”, adiantam os responsáveis, frisando que estes números representam “um forte crescimento em relação à edição anterior”.

Nesta edição, o destaque vai para as maiores delegações em competição, designadamente a Bielorrússia e o Azerbaijão.

Portugal terá duas ginastas entre a elite mundial da disciplina: Laura Sales (Ginásio Clube Português) e Margarida Ferreira Correia (GCP) vão representar as cores da bandeira portuguesa.

Na vertente individual, destaque para a presença das duas ginastas olímpicas: Natalia Gaudio e Kaho Minigawa, que marcaram presença nos Jogos Olímpicos do Rio, em 2016.

