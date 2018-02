Suspenso por três meses furo de pesquisa de petróleo ao largo de Aljezur

Connect on Linked in

“Todos os trabalhos ao largo da Costa Vicentina, sejam de prospecção, ou preparatórios desta, estão suspensos”, afirmou na passada sexta-feira em comunicado a PALP – Plataforma Algarve Livre de Petróleo.

A suspensão, decretada por 90 dias, foi acordada pelas partes — PALP e Ministério do Mar — esta sexta-feita. Neste dia estava prevista uma audiência de testemunhas no Tribunal Administrativo do Círculo de Loulé, no âmbito da providência cautelar levantada contra o ministério do Mar. Em causa está a autorização de furos de sondagem ao largo da Costa Vicentina.

A decisão tem por base a informação de que a Agência Portuguesa do Ambiente (APA) “iniciou o processo de decisão de sujeição a Avaliação de Impacto Ambiental (AIA) dos projetos submetidos” pelo consórcio Eni/Galp.

Só “após a decisão da APA sobre haver ou não uma AIA, se saberá a orientação que o processo seguirá”, indica a PALP. Este movimento continua “a lutar por que o furo previsto para o mar em frente a Aljezur não seja realizado”.

Aguarda-se por uma decisão da APA sobre esta matéria há um mês e meio. Recorde-se que o secretário de Estado da Energia, Jorge Seguro Sanches, assinou o prolongamento do contrato de pesquisa de petróleo do consórcio ENI/Galp até final de 2018, condicionado a processo de AIA.

O consórcio fez saber que se o projeto fosse obrigado a avaliação de impacte ambiental não conseguiria avançar em maio com o furo de pesquisa a 46 quilómetros ao largo de Aljezur. E a primavera é o mês de oportunidade para estes trabalhos. Com ou sem processo de AIA, a suspensão vem inviabilizar os trabalhos dentro dos prazos previstos pelas petrolíferas.

