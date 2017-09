Suspeito do homicídio de Rodrigo Lapa deverá ser julgado no Brasil

Connect on Linked in

O principal suspeito do homicídio do jovem algarvio Rodrigo Lapa apresentou-se ontem à Polícia Federal brasileira, depois da realização de buscas e apreensões na casa de Joaquim Lara Pinto.

O suspeito de assassinar o próprio enteado, Rodrigo Lapa, de 15 anos, em fevereiro de 2016, na cidade de Portimão, recusou-se a falar, mas acabou por sair em liberdade. Segundo a polícia brasileira, Joaquim Lara Pinto deverá ser constituído arguido e julgado no Brasil.

De acordo com as informações recolhidas pelas autoridades, Rodrigo Lapa esteve uma semana desaparecido, tendo o seu corpo sido encontrado com as mãos amarradas e uma corda no pescoço. Em 2016, a PJ realizou exames no corpo do rapaz e constatou que o jovem morreu por estrangulamento.

No início das investigações, a mãe de Rodrigo Lapa disse que o padrasto e o filho tinham um bom relacionamento. Porém, mais tarde, viria a revelar que no dia da morte do filho ouviu gritos e presenciou uma agressão do companheiro com o jovem.

Antes de ser apontado como autor do assassinato, Joaquim Lara Pinto regressou ao Brasil.

JA