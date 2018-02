Susana Travassos substitui Diogo Piçarra na final do Festival da Canção

Connect on Linked in

Na sequência da desistência do cantor algarvio Diogo Piçarra do Festival da Canção, será o tema composto por Aline Frazão e interpretado também por uma algarvia, Susana Travassos, a ocupar o seu lugar na final de domingo, indicou hoje a RTP.

Em comunicado, a RTP diz compreender e respeitar a decisão do compositor e intérprete Diogo Piçarra: “Independentemente dos argumentos e questões colocadas sobre o tema, a RTP não duvidou em momento nenhum da integridade do artista, cuja carreira já fala por si.”

O cantor algarvio desistiu depois de ser confrontado com acusações de ter plagiado uma canção da Igreja Envagélica brasileira, “Abre os Meus Olhos”.

A também algarvia Susana Travassos, com “Mensageira”, de Aline Frazão, tinha ficado no oitavo lugar a apenas um ponto da sétima posição que lhe daria a passagem à final. A canção de Susana Travassos foi uma das mais votadas pelo júri, mas a votação do público em casa, por telefone, não foi suficiente para que a vila-realense conseguisse entrar no lote das sete apuradas.

Com a desistência de Diogo Piçarra, a canção interpretada por Susana Travassos assume agora o número 760 100 802 (sorteado para Diogo Piçarra), com a contagem a iniciar-se do zero a partir de agora. A RTP agradece ainda a Aline Frazão e Susana Travassos “o fair-play desta participação”.

A final do Festival da Canção realiza-se no próximo domingo, 4 de março, às 21h00, no Multiusos de Guimarães.

Susana Travassos e Aline Frazão reagiram a esta notícia desta forma: “Qualquer pessoa que escreva canções, especialmente na música popular, sabe que o que aconteceu ao Diogo Piçarra poderia ter acontecido a qualquer um de nós. Ficamos tristes por ele mas, diante de um cenário onde as redes sociais fazem, mais uma vez, o seu leviano papel de coroar ou destruir, o Diogo tomou uma decisão corajosa. No meio disto tudo, vamos voltar a apresentar a “Mensageira” na final, por uma questão de regulamentos e pela pontuação que obtivemos no domingo passado. Contudo, não poderíamos deixar de manifestar a nossa empatia e o nosso apoio ao Diogo Piçarra, cujo percurso e talento falam por si, e à RTP, que tem feito um trabalho notável com o novo Festival da Canção.”

JA