Susana Travassos no Festival RTP da Canção 2018

A cantora algarvia Susana Travassos vai participar no Festival RTP da Canção, interpretando uma canção de Aline Frazão. A canção, intitulada “Mensageira”, terá o número catorze.

Susana Travassos iniciou a sua carreira artística em 2008 com o lançamento do CD “Oi Elis”, de tributo a Elis Regina. Tem outro CD gravado, em parceria com o guitarrista brasileiro Chico Saraiva, e um terceiro, de temas originais, gravado em Buenos Aires, em fase de pré-lançamento.

A cantora algarvia tem passado grande parte da sua vida no Brasil, onde tem feito duetos com artistas muito conhecidos, como Zeca Baleiro e Fagner e tem actuado com outros nomes grandes da música brasileira como Toninho Horta, Yamandu Costa, Xico César e Xico Pinheiro, entre outros.