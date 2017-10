Socialistas falam de “expressivo resultado eleitoral”, depois de reforçar maioria nas autarquias

Connect on Linked in

O Partido Socialista reforçou a sua posição no contexto autárquico ao obter mais votos, mais maiorias, mais mandatos e mais presidências nos municípios e freguesias do Algarve.

Mantendo a liderança da AMAL – Comunidade Intermunicipal do Algarve e a presidência de dez das dezasseis câmaras municipais da região, agora todas com maioria absoluta, o PS obteve no Algarve 83.689 votos (46,32%), correspondentes a 60 dos 104 mandatos, mais nove do que nas eleições de 2013.

Nas assembleias municipais do Algarve, o PS obteve 79.718 votos (44,12%), correspondentes a 155 mandatos dos 312 em disputa, mais vinte do que em 2013, passando a deter a maioria na Assembleia Intermunicipal, cuja eleição será realizada oportunamente.

Nas 67 assembleias de freguesia da região, o PS somou 84.191 votos (46,60%) correspondentes a 362 mandatos, mais 49 do que em 2013, obtendo 44 presidências de juntas de freguesia, mais três do que em 2013.

António Eusébio, líder dos socialistas algarvios, considera que o PS Algarve, com estes resultados, “dá um forte contributo para a vitória do Partido Socialista a nível nacional, obtendo mais votos e presidências de executivos municipais e de freguesia, determinantes para manter e reforçar a liderança da ANMP – Associação Nacional de Municípios Portugueses e da ANAFRE – Associação Nacional de Freguesias”.

Eusébio, que perdeu a corrida em Faro, onde se apresentava como cabeça de lista à Câmara, deixa ainda uma mensagem aos eleitos: “O PS-Algarve saúda todos os eleitos locais da região, desejando-lhes os maiores sucessos no exercício do novo mandato, e agradece de forma especial a todos os candidatos que se apresentaram a sufrágio, particularmente aos cidadãos independentes que as candidaturas socialistas e cuja participação foi determinante para este expressivo resultado eleitoral”.