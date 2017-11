Só quatro municípios têm poder de compra acima da média regional

Connect on Linked in

A associação Algfuturo lança um “sinal vermelho” perante os “profundos desequilíbrios” no índice de poder de compra per capita entre os concelhos algarvios.

“Em 75% dos municípios, o índice é inferior à média da região”, alerta a associação liderada por José Vitorino, frisando que o índice de poder de compra per capita no Algarve em 2015 era inferior à média nacional e 75% dos concelhos (12) tinham um índice inferior à média da região, conforme revela uma publicação recente do Instituto Nacional de Estatística (INE).

“Nesta análise, feita por município com base em 16 variáveis, dos 16 concelhos, apenas Faro, Albufeira, Portimão e Loulé registavam valores acima dos 95,17 da média do Algarve”, refere a Algfuturo.

Na parte inferior da tabela estavam Vila do Bispo, Monchique, Aljezur, Alcoutim e Castro Marim, mais sete concelhos algarvios, num total de 12.

Para a associação empresarial, são dados que refletem “profundos desequilíbrios regionais” e que tornam urgente a tomada de “medidas de fundo para um desenvolvimento mais equilibrado, sustentável e de maior justiça social”.

Ainda segundo a mesma publicação do INE, medindo o “fator de dinamismo relativo” para apurar o efeito do poder de compra manifestado irregularmente (sazonal pelo turismo) e respetivos desvios padrão, “sobressaem os muito fortes impactos do turismo em Albufeira, Vila do Bispo e Lagos”. “São também relevantes em Loulé e Lagoa, mas ficam esbatidos face aos efeitos dos elevados poderes de compra manifestados regularmente ao longo de todo o ano”, conclui a associação.

NC|JA