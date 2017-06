Só há 3 habitantes neste monte, mas num dia de festa vêm aos montes

Connect on Linked in

O monte da Fornalha tem apenas três habitantes. Mas há um dia por ano em que não parece. O próximo 8 de julho é esse dia, em que a festa sobe à serra do Caldeirão e centenas de pessoas vão rumar àquele local para dar-lhe uma nova vida. Há música, petiscos e passeios na natureza para fintar o isolamento e atrair mais atenções para a serra

No ano passado realizou-se a primeira edição da Festa da Fornalha, num monte isolado da serra do Caldeirão, onde vivem apenas três habitantes. Tinha tudo para correr mal, mas a verdade é que apareceram por lá cerca de 600 pessoas para animar aquele local no interior do concelho de Loulé, algo nunca visto por estas bandas, onde há muitos anos reina o silêncio.

A festa vai repetir-se este ano, no próximo dia 8 de julho, no mesmo monte da Fornalha, com os mesmos três habitantes e quem mais quiser aparecer.

Segundo a organização, que conta com o apoio da Câmara Municipal de Loulé e da junta de freguesia de Salir, o objetivo deste evento é “contrariar a desertificação da serra”, transformando “a calma e pacatez vivida naquele monte serrano num dia de genuína animação”.

O monte da Fornalha fica situado em pleno interior do concelho de Loulé, no limite da freguesia de Salir com a freguesia do Ameixial. Este será o palco deste “dia de festa serrana, onde se conjugam paisagens deslumbrantes com a tradicional gastronomia serrana, aos quais se juntam várias atuações musicais e ainda a realização de um passeio pedestre pelo interior da serra do Caldeirão”.

Depois do sucesso da primeira edição, a organização espera assim atrair ainda mais visitantes à Fornalha para um dia repleto de animação e alegria.

Os sons e os sabores da serra algarvia

Este ano, a organização volta a apostar “naquilo que de mais característico tem a serra algarvia”, fazendo parte do programa a atuação de vários acordeonistas, do grupo musical BailaSons e ainda do grupo etnográfico da Cortelha.

Como não podia deixar de ser – até seria “pecado” – a gastronomia estará em destaque nesta festa que tem lugar no coração da serra do Caldeirão, com muitos petiscos, entre os quais os caracóis, porco no espeto e ainda a açorda.

O programa da festa inclui ainda um passeio pedestre, para dar a conhecer aos visitantes “os mais recônditos lugares da serra do Caldeirão”. Nesse dia, será ainda possível acampar no monte da Fornalha para desfrutar ainda mais da festa.

