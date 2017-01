SMS: Vítor Neto, não se canse e pense mais em voz alta

Connect on Linked in

Vem a tempo, neste início de 2017, destacar do ano que passou. coisa exemplarmente boa para o Algarve. Refiro-me à distinção dada pela Revista Exame aos Estabelecimentos Teófilo Fontainhas Neto, Comércio e Indústria, SA como a Melhor PME do País no setor da Distribuição Alimentar em 2016. E como não há empresas sem pessoas, a pessoa chama-se Vítor Neto que dirige esse grupo sediado em São Bartolomeu de Messines e desenvolve atividades nas áreas da agroindústria expostadora, imobiliária e turismo, prosseguindo uma saga familiar.

Foram justas as palavras que Desidério Silva, presidente da RTA, endereçou à pessoa que impulsiona a empresa, mal foi conhecida a distinção: «Vítor Neto é uma personalidade incontornável no turismo, profundo conhecedor e estudioso dessas questões e a quem o Algarve deve reconhecimento».

Por isso, neste início de 2017, há que pedir a Vítor Neto que não se canse e que, sobretudo, pense mais em voz alta. Não por ser o presidente do NERA, sigla que identifica a Associação Empresarial do Algarve, ou por ter sido um memorável secretário de Estado do Turismo entre 1997 e 2002, ou ainda por ter sido como deputado uma voz marcante da Região. Mas porque o seu livro «Portugal Turismo – Relatório Urgente», publicado vai para quatro anos, é um livro inacabado. Faltam os próximos capítulos de uma reflexão exemplar sobre o Algarve, que de reflexão precisa. Há por aqui muito encómio e apontar de caminhos a menos, sobretudo reflexão crítica doa o que doer e a quem doer. Daí a justeza das palavras isentas de Desidério Silva: o Algarve deve reconhecimento a Vítor Neto. E enquanto isso não chega, que Vítor Neto não se canse e que a sua voz seja ouvida alto quer por concordantes, quer por discordantes.

O Algarve precisa de análise, muita análise dos seus problemas, mais, precisa de encontrar soluções para uma visão de futuro para a sua economia, para as suas empresas e, com isto, para as suas pessoas. Vítor Neto é dos poucos que, entre nós, está nessa senda. Temos, felizmente, muitos historiadores, mas projetistas do futuro a menos.

São Bartolomeu de Messines que já nos deu um poeta e pedagogo ímpar, João de Deus, cuja data de nascimento devia ser considerada como Dia do Algarve, dá-nos agora um gestor de referência que não se limita a fazer figura de corpo presente com o prestígio da sua empresa. Pensa pelos caminhos e atalhos mais nobres da Política que é a melhor das cartilhas. Que não se canse. Vem a tempo.

“Flagrante Prémio SMS de Jornalismo: O júri reuniu e por unanimidade atribuiu o Prémio SMS de Jornalismo a Rosa Veloso, delegada da RTP no Algarve. Consta da ata, que a jornalista Rosa Veloso faz sempre bem, com os meios que tem, o possível e o impossível, tentando fazer sempre o que deve. Parabéns.

Carlos Albino