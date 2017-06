SMS: Uma das duas caras sinta vergonha

Connect on Linked in

A Administração Pública tem duas caras – a local e a do Estado. Não são irmãs gémeas, mas pelo perfil e pelos tiques, vê-se que são filhas da mesma mãe e do mesmo pai. O que poderia ser um bem, mas não é tanto assim porque têm vícios de família, hereditários. Já deu tempo para verificar que tais vícios em ditadura são abafados pelo que, nessas circunstâncias, até parecem enganosamente família de bom tom. Em democracia, pela natureza desta, os vícios estão ou ficam à vista, mas como se trata de família sabida, as filhas da mãe sabem contornar a questão imputando a hereditariedade ao pai e cada uma atirando as culpas para a outra. Um desses vícios hereditários é a burocracia. Burocracia tal que dá às duas caras doentias, a local e a do Estado, uns esgares do foro neurológico.

No Algarve, essa doença é particularmente evidente nas áreas do urbanismo e das obras. Ela ataca o corpo das câmaras, espreitando funcionários sem qualificação adequada e vereadores que, longe das eleições, confiam, delegam e acomodam-se, e perto das eleições desconfiam para não perderem a clientela do consultório. Cidadão que se julgue sadio, esse, ou pela confiança ou pela desconfiança, sem dar por isso fica e está cercado de burocracia inútil, irracional e descentrada, além das dilações injustificadas, sem que haja alguém a quem faça apelo, e debatendo-se sobre a validade e eficácia da reclamação. Na maior parte dos casos, o receio da represália torna-o submisso no guiché local e não raramente o medo da retaliação força-o ao silêncio no guiché do Estado.

Poucos ou ninguém mesmo defenderá a ilegalidade e as práticas anti-regulamentares, mas critérios duplos para idênticas circunstâncias, perante indecifrável rapidez nuns casos à partida complexos, e lentidão que se prolonga em anos noutros casos aparentemente simples, o tal cidadão não deixa de concluir sem levantar pio, que a lei parece uma coisa que torna legal o que é ilegal, e que os regulamentos para a mesma rua também parece que têm uma interpretação para os números pares e outra para os números ímpares. Uma das duas caras, a local ou a do Estado, devia sentir ou ter vergonha, coisa que não se descentraliza. Ou que quando se descentraliza, é para uma tapar a cara da outra.

Por vezes ouve-se dizer que as reuniões de câmara são públicas e com período aberto para exposições reclamatórias. O mesmo se ouve dizer relativamente às assembleias de municípios e de freguesias. Mas é preciso, além de uma grande coragem para enfrentar as caras das duas irmãs, cada qual mais juiz que advogado como se o cidadão fosse por definição réu, além disso é preciso que o reclamante saiba que o técnico que nunca aparece e raramente se vê mas decide, e o político cujo múnus é dar a cara pela decisão, não são compadres.

Posto isto, temos matéria para continuar no apontamento 719. Diremos mais.

Flagrante contraste: Sem dúvida, a Baixa de Faro está cada vez mais bonita . Mas a Alta está numa desgraça, a Média-Alta dá dó e a Média-Baixa pouco difere de um abarracamento provisório feito definitivo.

