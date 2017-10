SMS: Os Algarviões

Se fosse uma planta, o Algarvião é aquilo que os ecologistas designam por planta invasora. Não descansa enquanto não dominar o terreno e a paisagem não tiver a sua folhagem, a terra apenas as suas raízes. Parece ser Algarvio, mas não é – apenas finge. Julga muita gente que o Algarvião não passa de um Algarviote, mas é muito mais do que isso – engana. Tem, como todos os seres humanos, cabeça, tronco e membros, mas muito pouca cabeça, além de lhe faltar tronco e quanto a membros, as mãos serem uma confusão de mãos com pés. Aí os temos nos partidos – estragando os partidos, nas burocracias do Estado e das autarquias – estragando o bom nome do Estado e os melhores apelidos das autarquias, e também no Ensino, na Cultura, mas sobretudo a tocar guitarra. Importa dizer que muitos dos Algarviões nasceram no Algarve, não por erro próprio mas da mãe e do pai, havendo muitos outros que vieram mais ou menos corridos de longe ou até mesmo de muito perto, instalando-se no Algarve convencidos de que está ainda em vigor a tal lei medieval segundo a qual em terra de cegos o zarolho é rei. Por isso impõem respeito, são até venerados e tudo o que lhes sai da boca é sentença bíblica.

Por regra e para garantir sobrevivência, agem pela calada. Os Agarviões não gostam de dar nas vistas e para a ação direta, cada Algarvião tem à sua volta uma legião de Algarviotes, quer para o trabalho limpo, quer para o trabalho sujo. Se fossem plantas e infestassem todo o Caldeirão, a serra de Monchique, o Espinhaço de Cão e a Ria Formosa, como diriam os ecologistas, o Algarve estaria desgraçado e até o camarão de Quarteira degeneraria.

Para resumir a definição, um autêntico Algarvião, por questão de cabeça, de tronco e membros, é a síntese viva em corpo de todas as espécies que em qualquer parte do mundo põem um ser humano fora de si – o Algarvião, na verdade, é Trepador, Vira-casacas, Apanha-bolas, Estafermo, Luzicu, Lambe-botas, Arranha-camisas, Esponja, Filipe e Burgesso. O definido está na definição.

Bem hajam. Andam por aí.

Último episódio: a finalizar esta série – Os Algarvios, que são o maior enigma

a sul do Tejo, a norte de Marrocos e a oeste da Andaluzia.

Flagrante nova autarquia: Está criado o 17.º Município do Algarve – a empresa pública Infraestruturas de Portugal. Tem exército e tem marinha, só lhe falta força aérea.

Carlos Albino