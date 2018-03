SMS: Faro, volta a ser Ossónoba. Não esmoreças

Connect on Linked in

Sim, isto vem a propósito da desejada candidatura de Faro a Capital Europeia da Cultura 2027. Faro é pouco. Ossónoba já é bastante mais. Do Guadiana a Sagres é o suficiente. Para já, um pedido a Faro para que volte a ser Ossónoba.

Há vários meses que a candidatura do Algarve a usar o emblema cultural europeu foi anunciada e que até há muito pouco tempo não foi contestada, nem disputada. Julgava-se que não haveria concorrência ou que, como se diz nos jogos da bolsa, que não haveria alguma oferta hostil. O Algarve vende o vinho de outras regiões, emprega muita gente de outras regiões, dá uma contribuição decisiva e volumosa para a riqueza do País, e, além disso, aguenta com paciência estóica as omissões e por vezes algum desdém que os beneficiários lhe destinam julgando que os algarvios disso não se apercebem. Julgava-se então que o País, a começar pelos vizinhos, dariam explícita ou tacitamente apoio a que a Europa tivesse em 2027 o seu código postal da cultura, enfim, na grande Cidade Helénica mais extensa do que aquela que Teixeira Gomes imaginou ou congeminou.

Honra lhe seja feita, o presidente da Câmara de Faro, Rogério Bacalhau, ao assumir a candidatura, fez questão em sublinhar e até insistir que tal projecto deveria ser partilhado e acarinhado por todos os concelhos do Algarve e todas as forças políticas. Assim procedeu, recolhendo os apoios e adesões necessários. Ou seja – a candidatura não seria de um bairro (Faro) da tal Cidade mas da Cidade toda que, na verdade é o Algarve e cuja avenida central se chama 125.

É nessa perspetiva de Algarve – Algarve de Sagres até ao Guadiana, que a candidatura ao emblema europeu da cultura pode e deve ser assumido. Há tempo, há gente, há capacidade, há densidade demográfica que só quem quer tapar o sol com ume peneira não vê, e, além disso, Faro desde que queira, é Ossónoba na sua raiz. É desta raiz que Faro não deve esmorecer. O Algarve precisa e merece que assim seja.

Assunto para continuar.

Flagrantes parabéns: A Évora, por se ter antecipado, muito a norte daquilo que é sul. Só lhe fica bem. E oxalá que se gemine com a esquecida Beja porque essa geminação também só lhe fica bem.

Carlos Albino