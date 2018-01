SMS: Essa palavra que serve para tudo

Quando, em política, uma palavra serve para alguma coisa, até pode ter a sua graça. Mas quando serve para tudo, não só a palavra deixa de ter piada, como também faz com que a política perca graça. Isto a propósito de uma ou duas palavras que nos últimos meses têm servido para tudo – descentralização e regionalização.

Há um instituto público que prosseguindo as atribuições do Ministério da Saúde, sob superintendência e tutela do respetivo ministro, muda de Lisboa para o Porto? De imediato, desde responsáveis a irresponsáveis, chamam a isto “regionalização” , quando não passa de deslocalização. Algum ministério descobre que transferindo para as câmaras trabalho de canalizador em áreas que só provocam incómodo seja qual for o lado para onde se vire, fica liberto da polémica e sobretudo do papel de mau da fita? Logo, desde inteligentes a ingénuos. Chamam a isso “descentralização”, quando não passa de desresponsabilização e transferência de ónus. E pouco depois, tal “descentralização” passa também a “regionalização, tanto faz, porque há palavras que servem para tudo.

Por esta ordem de ideias, o Algarve estaria já regionalizado, a começar pelo Turismo onde, em matéria de regionalização, se andou como o caranguejo – para trás. Como quem atira palavras ao vento, qualquer serviço por natureza fortemente dependente do poder central, no Algarve é “regional”, a começar pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve que é tão só um serviço periférico da administração direta do Estado sob a tutela do Ministro do Planeamento e das Infraestruturas, em coordenação com os Ministros Adjunto e do Ambiente – qual regional!

E até já tivemos instalada em Faro, a Secretaria de Estado do Turismo, sem que a região tenha beneficiado de qualquer regionalização, antes pelo contrário – cortaram-lhe as asas. Para não falar dos maus humores gerados nos lobbies do Oeste, do Douro, do Alqueva, etc., que capturaram a matéria deixando o Algarve a ver navios.

Não culpemos os de fora interessados num não-Algarve. Os autarcas do Algarve, na generalidade, têm quota-parte de responsabilidade pelo uso de palavras que servem para tudo e tiram a graça à política. Uns por engano, outros na mira de alguma mordomia regionalizada.

Carlos Albino