SMS: As segundas e terceiras figuras

Connect on Linked in

Tal como acontece nas famílias, nas empresas, na rua de cada um e até nos rebanhos, a falta de qualidade da política, o défice de coerência e até o incumprimento de garantias dadas, não é obra das figuras de proa, mas das segundas e terceiras figuras, para não se falar das figuras que andam nas sombras ou que, por defesa e manhosa eficácia, agem por regra às escondidas e que são as figuras adventícias. Nos governos é assim, nas câmaras o mesmo. Passados os calores e entusiasmos das eleições em que tais figuras andam comedidas e discretas atrás da figura de proa, essa gente deixa correr um, dois meses ou três, e começam logo a dar sinais da sua qualidade. Para essa gente não há coerência com princípios anunciados, não há programas com compromissos, em resumo, não há política Há apenas conveniências, compadrios geridos, interesses a satisfazer segundo o tal preceito que, levado ao extremo, define a selva, ou seja, o preceito segundo o qual aquilo que não é proibido é permitido. Na verdade, por receio de tanta inspecção ainda que morosa, por medo de tanto inquérito quase sempre inconclusivo e, em política, por pavor de alguma moção se censura que, regra geral, fica em águas de bacalhau, as más figuras da política apenas se preocupam em não deixar uma perna de fora- quem paga é a figura de proa. Assim é nos rebanhos bastando haver uma ovelha ranhosa, assim é na rua de cada um bastando haver um vizinho que a conspurque às três da madrugada, assim é nas famílias bastando haver um primo cujo apelido arraste irmãos, tios e sobrinhos, assim é nas empresas bastando haver um funcionário menor que maltrate sem explicação um cliente. E assim é na política onde o número de ovelhas negras define a sua qualidade, mas onde quem paga é a figura de proa e que por vezes, à falta de isenção, até gosta de pagar.

Se a figura é “técnica”, são os critérios duplos – o que se decide à segunda-feira não coincide com o parecer, por vezes vinculativo, dado à terça. Se a figura é “política”, são os braços de ferro – tenta-se à quarta-feira desfazer o que a outra facção anuncia para a sexta, desde que nada fique em ata. Lá em cima até há quem não lhe repugne fazer alianças com o diabo desde que seja para estragar a geringonça e nada mais, cá em baixo nem vale a pena perder tempo com alianças porque o diabo passa por anjo.

Para quê dizer mais?

Flagrante mau sinal: No Algarve há pouco debate, mas toca-se muito a rebate.

Carlos Albino