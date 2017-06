SMS: A montanha e Maomé

Connect on Linked in

Uma notável exposição em Lisboa a incidir sobretudo no património arqueológico e histórico de Loulé. Iniciativa da câmara local rapidamente acolhida pelo Museu Nacional de Arqueologia, e a fazer de ponte, é justo que se testemunhe, essa força de trabalho e de iniciativa que se chama Dália Paulo. A exposição está num dos sítios mais dignos do País, ali no Mosteiro soa Jerónimos, onde o museu está implantado com todo o seu acervo, parte significativa do qual é de Loulé. Factos são factos.

Vem isto a propósito da afirmação do Algarve ou de como o Algarve de excelência se deve fazer conhecido, mostrar-se e mostrar os seus valores.

Há aquele ditado que resume a questão – se a montanha não vem a Maomé, Maomé vai à montanha. Ou seja se Lisboa não vem ao Algarve, é o Algarve que deve ir a Lisboa. E quem diz Lisboa, também pode dizer o Porto, para não se entrar no terreno da internacionalização dos valores do Algarve que em muito superam os areais das praias, o camarão de Quarteira, o bronzeado dos políticos, a algazarra das discotecas e os negócios fáceis. O Algarve tem enorme valor que lhe vem da sua identidade e esta, seguramente, não vem dos resquícios da analfabetismo e da incultura. A sua identidade foi-lhe dada por tempos milenares, exigindo memória e sabedoria a quem meta ombros a fazer nova reconquista do Algarve, não agora aos mouros ou a Castela, mas â ignorância e a essa coisa pior que se chama lassidão.

Da Ponta de Sagres ao Guadiana e da serra fronteiriça com o Alentejo ao Atlântico, valores não faltam. A Câmara de Loulé fez bem em estabelecer parceria com o Museu Nacional de Arqueologia para uma iniciativa que é indubitavelmente de excelência. Pelo que se sabe, a exposição dos Jerónimos tocou já num infindável número de curiosos que ficaram rendidos ao que para eles foi uma descoberta – a descoberta do Algarve que muitos julgavam ser apenas uma pilha de T2 e de vivendas para oito ou quinze dias para sentirem a água até aos tornozelos.

Se Loulé sozinho fez o que fez, agora imaginemos o que as terras do Algarve, com coordenação e plano, não poderiam fazer. Cada um a puxar a sua parte de lençol é que não dá e sem plano também não. Para isso, além de identidade, é necessário que haja Entidade – uma verdadeira Entidade do Algarve e não coisas a fingirem de entidades. Este fingimento são caro ao Estado, atraiçoa o Algarve, enterra a história e despacho o futuro do Algarve para o forno crematório do Alentejo.

Flagrante força de gravidade: Está em Faro a nossa grandiosa Torre de Pisa – a CCDR Algarve. Por mais que se incline não cai porque há uma sabedoria que lhe vem dos fundos. Até que não se aguente…

Carlos Albino