SMS: A descaracterização

Para uma terra, uma região ganhar carácter, isso leva anos e anos, séculos. Ganha carácter lentamente, passa de geração a geração, identifica as casas, molda-se na paisagem, e até aquilo que se julga ser igual em todo o lado, é sempre diferente. Além disso, a origem de grande parte desse carácter perde-se nos tempos: não se sabe de onde veio, quem aqui o colocou e quando começou. Sabe-se apenas que é um rasto da humanidade que se cola ao património construído, colando-se este à paisagem com tudo o que a integra, seja pelas mãos do homem, seja por dádiva da natureza. Nas regiões fechadas e com sociedades mais ou menos fechadas, a chamada tradição encarrega-se de preservar o essencial que as caracteriza. Nas regiões abertas e com sociedades sempre à espera que alguém venha de novo, a força da tradição perde peso, a consciência do caráter esvai-se e se a distração for grande ou mesmo incontrolável, a perda de valores desse mesmo carácter desaparece. E se para ganhar carácter, uma região, uma terra precisa de séculos, para o perder por inconsciência bastam poucos anos, porque a destruição de património faz-se um dia para o outro e para a adulteração da paisagem é suficiente ligar a motosserra.

No Algarve, temos de reconhecer, a descaraterização está em marcha acelerada. Por causas e motivos diversos, uns deliberados, outros por incúria ou ignorância, outros ainda por falta de regras ou por incumprimento das regras e lassidão dos responsáveis. Os exemplos estão à vista.

O arquiteto Fernando Silva Grade escreveu há poucos dias na sua página pública, o seguinte: “Ou os Algarvios acordam, ou um dia, quando olharem em redor, não haverá nas cidades, no litoral, no barrocal e na serra um único testemunho da sua identidade”. É verdade. Alguns exemplos. As casas rurais algarvias de multissecular traçado romano, vão para os monturos da construção civil. As chaminés, coisa por estudar a sério e não por folclore e para folclore, em nenhum lado merecem sequer classificação e para alguns estiradores de arquitetos são meros dejetos. Os caíques, esses barcos que foram a matriz dos descobrimentos, onde está um único caíque? As alfarrobeiras, muitas seculares, são abatidas para darem lugar a jardinzinhos típicos do Portugal dos Pequeninos. No alto dos montes são construídas casas desenhadas por pobres concorrentes de Siza Vieira, conheço uma que é um cubo pintado de preto por entre figueiras e amendoeiras mas perfeitamente adequado para anexo do crematório de Ferreira do Alentejo. Etc..

É claro que os Algarvios acordam todos os dias. Duvido é que os Municípios acordem ou que dêem conta de que têm muita gente a dormir lá dentro, quando não seja mesmo o caso de terem gente mais acordada que todos, funcionando de manhã até noite, em grande e interessada azáfama como agentes da descaracterização.

Flagrante exceção: A Casa Modesta, em Quatrim do Sul (Moncarapacho), recuperação de um edificio antigo pelas arquitetas Joana Carmo Simões, Susana dos Santos Rodrigues e Vânia Brito Fernandes, foi distinguida. Em Nova Iorque. pelo júri da plataforma “Architizer A+” na categoria de Hotéis. Antes já ganhara o prestigiado prémio de boas práticas dos Condé Nast Johansens Awards. Vale a pena ir a Moncarapacho.

Carlos Albino