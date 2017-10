SMS: A democracia começa por aí

Connect on Linked in

Passaram mais umas autárquicas, municípios renovados ou confirmados, freguesias com os senhores que se conheciam ou com novos senhores. Quanto aos municípios já se sabe – muita gente eleita para as vereações beneficiaram dos cabeças de lista, do seu prestígio, e em muitos casos, da sua seriedade, competência e provas dadas. A democracia também tem as suas raízes adventícias ou mesmo aéreas. Quanto às freguesias, com o paulatino aumento de competências e outros aumentos que se anunciam e muitos reclamam, é a hora de se dizer claramente que a democracia começa por aí. Começa pelas juntas paredes-meias com as assembleias de freguesia. Mas se a democracia começa por aí, também os ovos do autoritarismo que resultam sempre nos pontos da ditadura, igualmente podem ser postos nesse cesto. E quanto mais competências, maior atenção há que prestar para com as poedeiras.

Hoje, na verdade, as juntas de freguesia têm já um nível de atribuições e competências que há umas poucas dezenas de anos nem as câmaras tinham, ganhando estas alguns poderes outrora na mão de ministérios. É a evolução “do sistema”, e ainda bem, embora o “sistema” tenha evoluído muito pouco, dada a idade já avançadinha da democracia. Sobretudo em matéria de uma regionalização que signifique transferência de poderes da Administração Central para administrados responsáveis que são os eleitores e contribuintes. Esse comboio ainda não chegou ao Algarve, por falta de maquinistas, carruagens e linha dupla. As três coisas.

Mas nas freguesias, com as atribuições que têm e outras que estão para vir, julga-se que para breve, é tempo e horas de dar por terminada a fase dos regedores, começando em pleno a fase dos presidentes que presidam, sejam escrutinados pelas assembleias à qual prestem contas sem ser por formalidade. É tempo de terem à frente decisores que não se limitem a fazer favores aos seus fregueses de estimação, de terem uma noção da política que não passa do compadrio, e de terem as portas dos seus gabinetes abertas a duas senhoras sem as quais a democracia não existe, nem resiste – a Senhora Dona Verdade e a Senhora Dona Honradez. Qual delas é mãe ou avó, ninguém sabe, sabendo-se apenas que são ambas progenitoras e não poedeiras.

Flagrante porcalhice: Um painel publicitário na A2 indica não Ourique mas que Ourique é a “capital do porco alentejano”. Como se não bastasse, dizem-me que para celebrar esse triunfo da suinocultura, promove-se anualmente um concurso anual de grunhidos executados pelos humanos e não tanto pela elite das pocilgas. Triste espectáculo que obriga a colocar um hífen entre suíno e cultura…

Carlos Albino