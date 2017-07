Skate Park de Quarteira vai ser remodelado

Connect on Linked in

O Skate Park de Quarteira, um dos espaços desportivos mais procurados pelos jovens no concelho de Loulé, vai ser totalmente remodelado ainda este mês, anunciou a autarquia louletana.

Trata-se de um polo de atratividade para os praticantes de modalidades como o skate, BMX free style e patins em linha.

Apesar de terem sido feitas algumas manutenções ao longo dos anos, as rampas e o conceito do equipamento já se encontram desatualizados. Agora, a remodelação total anunciada permitirá colocar novas rampas, com novos formatos, e melhorar as estruturas no local.

“No mês de agosto, em data ainda não definida, este espaço poderá voltar a ser utilizado em segurança”, garantiu a câmara municipal, apelando ainda a que os praticantes “nunca se esqueçam de utilizar os equipamentos pessoais de segurança adequados ao local (capacete, cotoveleiras e joelheiras)”.

Localizado junto ao Estádio Municipal de Quarteira e integrado no Complexo Desportivo desta cidade, o Skate Park de Quarteira foi construído há alguns anos para os jovens de Quarteira e de todo o Algarve, estendendo-se no período de férias aos jovens de todo o país.