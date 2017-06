Sismo de magnitude 2.6 a 25 quilómetros de Faro

Connect on Linked in

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) informou que foi registado esta manhã, às 06h31, nas estações da Rede Símica do Continente, um sismo de magnitude 2.6 cujo epicentro se localizou a cerca de 25 quilómetros a sul-sudoeste de Faro.

Aquele instituto explicou que até à elaboração do respetivo comunicado não tinha recebido nenhuma informação confirmando que este sismo tivesse sido sentido. Porém, residentes na zona de Tavira e Olhão confirmaram ao Jornal do Algarve que sentiram “a cama abanar” à hora do sismo.

A localização do epicentro de um sismo é um processo físico e matemático complexo que depende do conjunto de dados, dos algoritmos e dos modelos de propagação das ondas sísmicas. Agências diferentes podem produzir resultados ligeiramente diferentes, explica o IPMA. Do mesmo modo, as determinações preliminares são habitualmente corrigidas posteriormente, pela integração de mais informação.

Em todos os casos, o IPMA recorda que a população deve acompanhar sempre as indicações dos serviços de proteção civil.