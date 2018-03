Silves “veste-se” de azul pelo autismo

Connect on Linked in

No próximo dia 2 de abril, o município de Silves irá associar-se ao movimento “Light it up blue” (“Iluminar de Azul”), iluminando o monumento Cruz de Portugal de azul. Esta iniciativa vem na sequência do convite efetuado pela Associação Vencer Autismo e pela Autism Speaks e pretende sensibilizar e consciencializar a população para a problemática do autismo.

De referir que o mencionado movimento está presente em todo mundo e consiste em iluminar de azul edifícios públicos, monumentos históricos, habitações, comércio e não só. Também famílias e indivíduos podem juntar-se a este movimento ao vestir roupa azul neste dia, ao colocar nas suas redes sociais a cor azul e a frase “Azul para brilhar, uma luz sobre o autismo”, ou iluminando a sua casa com esta cor, bastando colocar um filtro de iluminação para cobrir a já existente.

JA