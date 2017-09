Silves vai marchar em peso pela paz nos dias 21 e 22

Connect on Linked in

Assinala-se esta quinta-feira, 21 de setembro, o Dia Internacional da Paz. O município de Silves vai associar-se a esta iniciativa, promovida a nível nacional pelo Conselho Português da Paz e Cooperação, promovendo uma “marcha pela paz”, que irá realizar-se nos dias 21 e 22 de setembro, em diversas localidades do concelho.

Entre elementos das classes do desporto sénior e alunos do pré-escolar, esta iniciativa irá juntar cerca de duas centenas de participantes vestidos de branco pela paz, que partirão de vários locais.

Assim, no dia 21 as partidas são dadas do pavilhão desportivo de Pêra (9h00); ARCA na Amorosa (9h15); jardim municipal de SB Messines e Portela (10h30); Casa do Povo de Alcantarilha (10h30) e Tunes (10h45).

Já no dia 22 de setembro, as partidas ocorrem no campo de futebol de S. Marcos da Serra (9h00), junta de freguesia de Algoz (9h30), na frente de mar de Armação de Pêra (9h30), em Enxerim, Poço Barreto, Fontes da Matosa e Silves (9h30, nas piscinas municipais) e na escola da Azilheira (11h00).

JA