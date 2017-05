Silves vai correr, caminhar e pedalar a favor dos bombeiros

Connect on Linked in

A edição de 2017 do “Silves Tour” vai apoiar a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Silves. A atividade terá lugar, como é habitual, no “Dia da Mãe”, que este ano será no domingo 7 de maio.

Todos os percursos terão início e fim junto ao complexo de piscinas municipais de Silves, com partida marcada para as 9h30 e a cerimónia de entrega do cheque com as verbas angariadas pelas 12h00.

Nesta edição do “Silves Tour” existirão dois percursos que permitirão a realização de marcha e corrida: um com nove quilómetros e outro com cinco quilómetros.

Haverá, igualmente, um percurso de BTT (24 quilómetros), que será guiado com apoio dos clubes de BTT do concelho.

Está prevista ainda uma prova chamada “Mini Caminhada pela Ciclovia”, que pode ser realizada a pé, carrinho de bebé, bicicleta, patins, trotineta ou skate, com várias aulas de grupo para bebés, crianças e adultos.

Para poder ajudar os bombeiros de Silves, todos são desafiados a participar numa campanha, adquirindo uma t-shirt do “Sives Tour” (cinco euros), cujas verbas reverterão a favor desta instituição.

