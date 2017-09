Silves vai assinalar o Dia Mundial do Mar

Connect on Linked in

A Câmara de Silves irá dinamizar, no próximo dia 29 de setembro, pelas 10h30, uma conferência comemorativa do Dia Mundial do Mar. Adelino Canário (professor da Universidade do Algarve na área científica das Ciências do Mar) e João Neves (biólogo do Zoomarine) são os oradores desta iniciativa que terá lugar na biblioteca municipal de Silves.

Identificar os impactos que Portugal poderá vir a sentir nesta área e sensibilizar para o desenvolvimento de hábitos que contribuam para mitigar os efeitos das alterações climáticas são os principais objetivos desta conferência dirigida aos estudantes do 9º ano e do secundário do concelho.

A comemoração desta efeméride foi lançada pela Organização Marítima Internacional e pretende realçar as diferentes funções do mar, com particular enfoque para a importância da navegação segura, da segurança marítima e do ambiente marinho, destacando também a necessidade de preservação dos ecossistemas marinhos.

