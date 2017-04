Silves: “uma imagem ainda vale mais que mil palavras?”

Connect on Linked in

Laura Ravéra (jornalista da Take 5), André Boto (fotógrafo), Andreia Jorge Luís (repórter da TVI) e João Ribeiro (operador de câmara na Benfica TV) são os convidados da primeira sessão de 2017 do ciclo “Os Filhos da Terra Também tem Nome”. A iniciativa tem lugar no próximo dia 29 de abril, no Teatro Mascarenhas Gregório, pelas 21h30.

“Uma imagem ainda vale mais do que mil palavras?” é o tema deste serão de conversas informais que irá juntar em palco estes quatro “filhos da terra”, com fortes ligações ao concelho de Silves, todos eles com percursos profissionais ligados a diversas áreas da comunicação. A moderação estará a cargo de Carlos Rocha, do município de Silves.

A entrada é livre.

JA