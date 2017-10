Silves tem quinze lojas com mais de 25 anos

Connect on Linked in

“Lojas com História” é o nome da publicação lançada na semana passada pela Câmara de Silves no seu portal. Esta publicação apresenta o levantamento dos estabelecimentos mais antigos do concelho que continuam a exercer a sua atividade, alguns com portas abertas desde o século XIX ou inícios do século XX.

Ao todo, são uma dezena e meia de estabelecimentos comerciais que poderão ser conhecidos nesta edição e que abarcam vários tipos de atividade comercial, onde se incluem a relojoaria, retrosaria, mercearia, sapataria, bazar, papelaria, pronto-a-vestir e padaria.

Longevidade reconhecida (lojas com mais de 25 anos de atividade), significado histórico e comercial, existência de oficinas ou produção própria, mobiliário e iluminação, foram os critérios adotados pelo município na seleção de cada uma das lojas incluídas nesta publicação, disponível para consulta no portal da autarquia.

