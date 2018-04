Silves: Receitas de batata-doce misturadas com cibercrime na biblioteca

Connect on Linked in

A biblioteca municipal de Silves está a apresentar diversas propostas neste mês de abril, dirigidas aos mais diversos públicos.

“As mais antigas receitas de batata-doce nos livros de culinária dos séculos XVIII e XIX” serão apresentadas pelo autor, José António Martins, no dia 14 (sábado), pelas 15h30, na sala Urbano Tavares Rodrigues, numa tarde onde o investigador dará a conhecer não só as mais antigas receitas, como a sua origem e a sua história.

Esta obra pretende dar a conhecer “a origem, a história e as mais antigas receitas de batata-doce datadas dos séculos XVIII e XIX”. “Desde a sua introdução na Europa até à sua plena aceitação na alimentação humana, foram precisos mais de 300 anos para que tal se concretizasse”, explica José António Martins, frisando que, atualmente, a batata é um alimento imprescindível na gastronomia mundial, sendo a batata-doce de Aljezur um produto certificado pela União Europeia.

A programação do mês de abril inclui ainda a apresentação do livro “Cibercrime em Portugal – trajetórias e perspetivas de futuro”, de Nelson Amador, no dia 28, pelas 16h00.

Resultante de um estudo realizado no âmbito do curso de mestrado em ciências policiais, a obra aborda o fenómeno do cibercrime no nosso país e o seu enquadramento à luz da legislação em vigor.

Biblioteca comemora uma década

Por outro lado, no mês em que se comemora uma década sobre a abertura deste espaço literário, a biblioteca encontra-se a apresentar, até 30 de abril, uma exposição de fotografia que faz a retrospetiva dos seus 10 anos de funcionamento.

Já no dia 20 de abril, o Clube de Leitura volta a reunir-se, entre as 18h30 e as 20h00, desta vez para abordar a obra “A cidade e as serras”, de Eça de Queirós. A iniciativa é aberta ao público em geral.

Numa atividade conjunta da Rede de Bibliotecas do Algarve, a biblioteca de Silves volta ainda a dinamizar “Uma noite na Biblioteca”. Dirigida a crianças dos quatro aos 10 anos e seus familiares, esta ação terá lugar entre as 20h30 e as 23h00 e contempla uma sessão de contos, terminando com uma ceia.

Integrando as comemorações do 10º aniversário, a biblioteca será também palco de um concerto literário com o grupo algarvio In Tento Trio, no dia 23, pelas 21h30. O concerto tem entrada livre.

NC|JA