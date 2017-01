Silves quer transformar jovens talentos em artistas com futuro

Connect on Linked in

A terceira temporada de audições do projeto “Jovens Artistas do Concelho” terá lugar no próximo sábado, dia 28 de janeiro, entre as 14h00 e as 18h00, no Teatro Mascarenhas Gregório, em Silves. Neste dia serão avaliados os artistas das categorias de música e dança.

“Nestas audições faz-se o levantamento das potencialidades dos participantes, de modo a que os mesmos possam futuramente ser apoiados e continuem a evoluir nas suas respetivas áreas”, explica a autarquia, adiantando que “nenhum dos presentes será excluído, já que não existe um júri de avaliação e esta é apenas a primeira de algumas etapas que serão necessárias para que todos os jovens inscritos no projeto se possam dar a conhecer”.

Esta iniciativa, que teve início em 2015 e é dinamizada pelo setor de juventude da autarquia, procura “identificar, promover e apoiar os jovens artistas/talentos do concelho e Silves, nas mais diversas categorias artísticas – canto, música e dança, desenho, pintura e fotografia”.

Como resultado, foi criada a Bolsa de Jovens Artistas do Concelho de Silves, o que permitiu que vários dos participantes já tenham atuado em iniciativas da autarquia e noutras, apoiadas por esta.

NC|JA