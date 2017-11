Silves promove rastreios gratuitos no Dia Mundial de Luta contra a Sida

Connect on Linked in

A Câmara Municipal de Silves vai assinalar, no próximo dia 30 de novembro, o Dia Mundial de Luta Contra a Sida, através do desenvolvimento de diversas iniciativas, que envolverão toda a comunidade e as escolas do concelho. Esta iniciativa inclui ainda a realização de rastreios gratuitos, dirigidos a maiores de 18 anos, que são abertos a toda a comunidade.

O programa iniciar-se-á às 10h00, na escola secundária de Silves, com a realização de uma dinâmica de teatro-fórum sobre o vírus VIH-Sida, pela turma de artes do espetáculo e interpretação, da E.B.S da Bemposta, seguida de uma ação de sensibilização dirigida à comunidade escolar sobre o impacto da problemática do vírus VIH-Sida e outras infeções sexualmente transmissíveis nos jovens, dinamizada por uma equipa técnica especializada da Administração Regional de Saúde do Algarve, e pela equipa de saúde escolar do centro de saúde de Silves.

A encerrar a manhã, será dinamizado um debate aberto, com esclarecimento de dúvidas, realizado pelos intervenientes e distribuído material informativo/preventivo, cedido pelo Centro de Aconselhamento e Deteção Precoce do VIH/Sida – CAD de Faro.

Durante a tarde, entre as 14h00 e as 16h00, realizar-se-ão rastreios gratuitos do vírus VIH-Sida. Dirigidos a maiores de 18 anos, os rastreios são abertos a toda a comunidade. A tarde contemplará, ainda, um serviço de esclarecimento sobre a temática e a distribuição de material divulgativo/preventivo.

