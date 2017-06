Silves presta homenagem aos casados há 50 anos

Connect on Linked in

O município de Silves, à semelhança dos anos transatos, reunirá os casais residentes no concelho que celebrem, este ano, o 50º aniversário da data do seu matrimónio, assinalando, desta forma as suas “bodas de ouro”. Este almoço comemorativo terá lugar no próximo dia 11 de junho.

“Embora existam casais cujos familiares assinalam a data em família, outros há, que devido ao isolamento a que estão sujeitos, devido a dificuldades económicas ou até mesmo por constrangimentos da vida, deixam de assinalar a data e, por isso, a câmara tem procurado dar importância a esta festa, estimulando, também, valores como o respeito pelos mais velhos e pelos laços familiares”, realça a autarquia silvense.

Entrega de lembranças aos aniversariantes, o partir de um bolo, tirar fotografias e dar um “pé de dança”, são alguns dos pontos altos desta iniciativa que, também, celebra o Dia Internacional da Família.

Apesar de os técnicos do município desenvolverem uma pesquisa, com o apoio das juntas de freguesia, para conseguir localizar estes casais, sendo feito o convite para os mesmos estarem presentes nesta festa, apela-se a todos, no sentido de ainda poderem identificar os casais nessas circunstâncias, por forma a que os mesmos possam participar nesta atividade. Para tal bastará contactar os serviços de ação social do município ou as juntas de freguesia da área de residência.

JA