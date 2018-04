Silves: Populares protestam contra o pesadelo dos buracos na estrada

Connect on Linked in

“A situação da EN 124, no troço Silves–Porto de Lagos, encontra-se em estado de degradação, com lombas e buracos que afetam a segurança rodoviária e provocam danos nos veículos que por ela circulam”, denuncia um grupo de cidadãos, que vai organizar uma marcha lenta entre Silves e Porto de Lagos. A concentração terá lugar este sábado (14), pelas 15h00, no parque de estacionamento das piscinas municipais de Silves.

“Não entendemos porque só este troço desta estrada não merece a atenção das Infraestruturas de Portugal, troço este que liga três concelhos do Algarve, Silves, Portimão e Monchique”, lamentam os utentes daquela via.

Há muitos anos que os utentes manifestam a sua preocupação pelo mau estado do piso e buracos perigosos, gerando falta de segurança, na Estrada Nacional (EN) 124, no troço entre Silves e Portimão. Mas, até agora, tudo permanece na mesma. Isto apesar de as últimas grandes obras na via terem sido realizadas há mais de uma década.

Há dois anos, a câmara municipal e a assembleia municipal de Silves manifestaram as suas preocupações em relação a esta via. Ao mesmo tempo, em março de 2016, realizou-se uma ação de protesto que reuniu cerca de duas centenas de viaturas em marcha lenta, para sensibilizar as entidades competentes para a necessária e urgente requalificação daquela via.

No entanto, dois anos depois, “a situação encontra-se na mesma, sem ser conhecido qualquer plano de intervenção”, reclama o grupo de cidadãos.

NC|JA