Silves: Poesia e literatura invadem mercados e praças do concelho

A poesia e a literatura chegarão, em 2017, aos mercados e praças do concelho de Silves, através de uma iniciativa da Casa-Museu João de Deus – o “Poesia n’a Praça – Mercado de poesia –, que se iniciará no dia 28 de janeiro, no mercado municipal de Silves, entre as 9h00 e 12h30.

Este evento, que decorrerá ao longo do ano de 2017, no quarto sábado de cada mês, tem já previstas as seguintes datas e locais para sua realização: mercado municipal de SB Messines, 25 fevereiro; S. Marcos da Serra (feira de antiguidades e velharias), 25 de março; mercado mensal de Tunes, 22 de abril; mercado municipal de Algoz, 27 de maio; mercado municipal de Alcantarilha, 24 de junho; mercado municipal de Pêra, 22 de julho; e mercado municipal de Armação de Pêra, 26 de agosto.

Assim, nesses mercados haverá uma banca dedicada à venda de livros de poesia, que irá contará com livros de pequenas e grandes editoras, algarvias e nacionais, bem como terá representados poetas de diferentes gerações e correntes de escrita.

Especialmente destinado e preparado para o público estrangeiro haverá um espaço na banca dedicado à troca de livros de poesia estrangeira.

O evento contará, ainda, com pequenas performances, leituras, oficinas de escrita e outras manifestações de caráter cultural onde a poesia será a iguaria e que oportunamente serão divulgados. Neste primeiro “Poesia n’a Praça – Mercado de poesia” serão feitas algumas leituras de poesia pela jovem Mariana Faustino, subordinadas ao tema laranja e laranjais.

NC|JA