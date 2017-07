Silves: Peças de João de Deus “voltam a casa” após doação

Connect on Linked in

O acervo da Casa-Museu João de Deus, em São Bartolomeu de Messines, concelho de Silves, foi enriquecido com uma doação de bens culturais, peças de mobiliário, obras de arte e decorativas, pertencentes à Fundação Maria Guilhermina de Deus Ramos Soares Lopes (GDR), de Lisboa.

O ato de entrega da doação teve lugar recentemente e os objetos passam agora por um processo de triagem e tratamento, de modo a posteriormente serem musealizados e incorporados na exposição permanente deste equipamento cultural.

As peças doadas pertenciam à Fundação Maria Guilhermina Ramos Soares Lopes, fundação criada em memória de uma das netas do poeta e pedagogo João de Deus, que no início do ano de 2017 manifestou o seu interesse em doar à Casa-Museu da terra natal do autor diversos bens culturais, dos quais se destaca uma escrivaninha do século XIX, peça singular pertencente à família do poeta.

Entre os bens doados encontram-se, ainda, objetos de carácter decorativo e de arte, como um tinteiro e um desenho a carvão retratando as netas do poeta, as três filhas de João de Deus Ramos Júnior.

Desta doação fazem, ainda, parte inúmeras primeiras edições de obras de João de Deus.

JA