Silves: Jazz nas Adegas regressa com dois concertos em janeiro

Os dois primeiros concertos da edição de 2018 do Jazz nas Adegas trarão a Silves os grupos Low Tech Groove e o quarteto Jazz à Capela.

A primeira sessão está agendada para o dia 13 de janeiro, com início pelas 21h00, na Quinta João Clara (Alcantarilha) e contará com o grupo Low Tech Groove. Esta quinta começou a laborar em 1975, quando João Clara a adquiriu e plantou a sua primeira vinha. Com 28 hectares, tem na vitivinicultura a sua principal atividade e é seu enólogo António Maçanita e Júlio Antão o artista plástico que criou a imagem de marca João Clara: uma chaminé algarvia. Atualmente, a Quinta João Clara é dirigida por Edite Alves e as suas filhas Ana e Joana Alves.

Já para o dia 20 de janeiro, no Convento do Paraíso, em Silves, o virtuoso músico algarvio, André Capela, preparou com o seu quarteto um conjunto de composições muito groove, com ritmo e uma presença ímpar no relacionamento com o público. Atuarão no Convento do Paraíso – Quinta de Mata-Mouros, localizada em Silves, na margem esquerda do rio Arade. Com 120 hectares, esta quinta deve o seu nome à abundância de vegetação e de nascentes de água doce, bem como a ter sido porto de chegada dos navegadores mouros. Após a reconquista cristã, ali foi construído o convento de Nossa Senhora do Paraíso (séculos XIII e XV), que ainda conserva a sua estrutura principal. Desde 2012, o projeto “Convento do Paraíso”, uma parceria entre a família Pereira Coutinho (proprietária da Mata-Mouros) e a família Soares, permite a produção de várias gamas de vinhos.

As restantes sessões do Jazz nas Adegas terão lugar a 10 de fevereiro (Chustinatra, na Quinta do Francês, Silves), 24 de fevereiro (Power Trio, na Quinta do Barradas, Silves), 10 de março (P.L.I.N.T, na Quinta do Barranco Longo, Algoz), 17 de março (Badalo Quarteto, na Quinta da Vinha, Silves), 7 de abril (Alexandre Dahmen Trio, na Quinta do Outeiro, Silves), 14 de abril (Yanina Mantuano, na Quinta da Malaca, Pêra).

Os bilhetes para cada sessão custam 10 euros (inclui, para além do concerto, prova de vinhos do produtor, voucher de visita ao castelo e Museu Municipal de Arqueologia e a oferta de uma garrafa de vinho).

Esta segunda edição do Jazz nas Adegas é organizada pela Câmara Municipal de Silves e integra, mais uma vez, a programação cultural 365 Algarve. O Ginásio Clube de Faro assegura a contratação dos artistas.

JA