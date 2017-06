Silves é o primeiro a ‘disciplinar’ o autocaravanismo

Connect on Linked in

O município de Silves é o primeiro do Algarve a ter, a partir deste mês, um regulamento municipal para o licenciamento da campismo, caravanismo e autocaravanismo. “Trata-se do primeiro regulamento municipal na região do Algarve que engloba a componente do autocaravanismo e virá contribuir de forma particularmente positiva para o ordenamento e qualificação deste segmento da atividade turística na região”, refere em comunicado a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) do Algarve, que apresentou recentemente um estudo de caracterização do autocaravanismo na região algarvia.

Atualmente, a rede de apoio ao autocaravanismo na região do Algarve já engloba cerca de 26 unidades de acolhimento (parques de campismo e áreas de serviço).

A ideia é que este regulamento venha “contribuir de forma decisiva para disciplinar a atividade do autocaravanismo no concelho e articular esta modalidade de turismo com as vertentes ambiental, social e cultural do vasto e rico património de Silves”.

A CCDR Algarve considera ainda este regulamento municipal “um passo decisivo” para a consolidação da estratégia de acolhimento ao autocaravanismo, podendo constituir-se como “um documento padrão para a regulamentação da atividade e promover a desejada harmonização regulamentar na região do Algarve”.

NC|JA