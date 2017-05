Silves discute alterações no Plano Diretor Municipal

Connect on Linked in

O período de discussão pública da alteração do Plano Diretor Municipal (PDM) de Silves começa esta quarta-feira, dia 17 de maio.

Segundo a autarquia liderada pela presidente Rosa Palma (CDU), “esta alteração assume um caráter pontual e o seu alcance não determina efeitos significativos no ambiente”.

“Visa apoiar a atividade e a iniciativa económica, criando condições favoráveis ao investimento, à iniciativa e ao empreendedorismo, promotoras, também, de melhorias na oferta de emprego e o dinamismo económico do território, bem como da salvaguarda do ordenamento do território e da racionalização do investimento privado/público”, frisa a Câmara de Silves, acrescentando que, com estas alterações, “haverá a possibilidade de se permitir a regularização (e a alteração ou ampliação) de atividades económicas locais, promovendo o seu dinamismo económico e condições de funcionamento”.

Esta alteração ao PDM de Silves enquadra, no caso concreto, atividades económicas de extração de areias, de preparação e conservação de frutos e de desmantelamento de veículos.

A proposta de alteração foi elaborada pelo município de Silves e foi objeto de acompanhamento por parte das entidades de tutela que emitiram parecer favorável.

Assim, o município de Silves disponibiliza no seu portal a proposta na sua versão para discussão pública para que os interessados possam apresentar as suas reclamações, observações ou sugestões.

