Silves cria projeto para descobrir jovens artistas

O município de Silves vai dar início, na próxima segunda-feira, a mais uma fase de captação de inscrições para o projeto “Jovens Artistas” do concelho de Silves.

A auscultação/captação de inscrições decorrerá em diversos estabelecimentos de ensino do concelho, de 13 a 24 de novembro, podendo as inscrições ser, também, efetuadas junto do setor de juventude da autarquia.

Esta é uma iniciativa aberta a todos os jovens do concelho com idade compreendida entre os 15 e os 30 anos e procura identificar, promover e apoiar os jovens artistas/talentos do concelho de Silves, nas mais diversas categorias artísticas: canto, música e dança, desenho, pintura e fotografia.

NC|JA