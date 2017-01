Silves: “Corrida das 4 Estações” convida a correr e fotografar

Connect on Linked in

A prova de inverno da “Corrida das 4 Estações” terá lugar no próximo dia 21 de janeiro (sábado), com partida marcada para as 10h00, nas piscinas municipais de Silves.

Nesta prova, os participantes são desafiados não só à prática do exercício físico, mas a realizarem uma batida fotográfica ao longo do percurso, podendo usar máquina fotográfica ou telemóvel para recolherem as suas imagens e, desse modo, ficarem com um registo dos locais de passagem com as alterações próprias de cada estação do ano.

Na corrida de inverno realizar-se-ão, como aconteceu nas provas de verão e outono, uma prova de corrida de 10 quilómetros ou uma outra, de caminhada, com duas distâncias: 5 e 10 quilómetros. Ambas serão abertas a toda a população.

A próxima etapa da “Corrida 4 Estações” é a prova de primavera, prevista para 22 abril.

NC|JA