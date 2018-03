Silves atribui 15 bolsas de estudo a alunos do concelho

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Quinze bolsas de estudo, no valor de 800 euros cada uma, foram entregues no passado dia 23 de fevereiro, pela presidente da Câmara Municipal de Silves, Rosa Palma, a jovens estudantes universitários do concelho.

O valor deste apoio está definido no regulamento das bolsas de estudo do município de Silves, abrindo-se anualmente candidaturas para a atribuição deste apoio.

“Esta é mais uma forma de apostarmos na qualificação dos nossos jovens e de ajudar as famílias do nosso concelho a suportar as despesas dos estudos, procurando colaborar e incentivar todos os munícipes a apostarem na sua formação”, salientou a autarca de Silves, desejando a todos “os maiores sucessos académicos”.

JA