Silves assinala início da escola com concerto para a juventude

Tendo em vista assinalar o início de mais um ano letivo, tem lugar no próximo dia 15 de setembro, pelas 21h00, na escola secundária de Silves, o 1º concerto Juventude +.

Nesta iniciativa, promovida pela Câmara de Silves e CPCJ, com o apoio do agrupamento de escolas de Silves, atuarão Sam Alone & The Gravediggers e o grupo The Psycho Tramps.

A entrada é livre e aberta ao público em geral.

Sam Alone, Pedro Matos, Guru Marque, João Brito, Roy Duke e Ricardo Cabrita são os membros deste grupo folk, de Quarteira.

Já os The Psycho Tramps são compostos por Miguel Roque, José Alves, Marco Dores, Ramon Contreras e David Sabino. Trata-se de um grupo algarvio de punk rock, com forte ligação ao concelho de Silves.

